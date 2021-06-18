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Chidozie Awaziem'in menajerinden Beşiktaş açıklaması

18.06.2021 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan 24 yaşındaki Nijeryalı stoper Chidozie Awaziem'in menajerinden açıklama geldi.

Chidozie Awaziem'in menajerinden Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu belirtilen Chidozie Awaziem için transfer açıklaması geldi.

24 yaşındaki oyuncunun menajeri Graham Heydorn, siyah-beyazlı takımın oyuncusuyla ilgilendiğini onayladı.

Nijerya basınına konuşan Heydorn, "Beşiktaş ilgilenen takımlardan ancak isteyen başka takımlar da var" ifadelerini kullandı.

ATLETİK VE SÜRATLİ

2018-19 sezonunda Rizespor forması da giyen Nijeryalı oyuncu, geçtiğimiz sezon Boavista'da oynamıştı. 29 maça çıkan 1,89'luk stoper için Boavista, Porto'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın geçen sezon da Awaziem'i istemiş ancak anlaşma olmayınca Atletico Madrid'den Montero kiralanmıştı.

Hoca'nın, hem uzun boyu sayesinde hava toplarındaki hakimiyeti hem de atletik ve süratli olmasından dolayı Nijeryalı stoper öne çıkıyor.


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transfer Beşiktaş Futbol Kulübü
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