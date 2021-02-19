Chloe Ferry pozuyla olay oldu! Neredeyse altı yok

İngiliz TV yıldızı Chloe Ferry, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de estetik operasyon geçirmişti. Ferry, ülkesine döndükten sonra yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmaya başlamıştı.

Spor yaparak zayıflayan Ferry paylaşımlarında sınırları zorlamaya da başladı. 3.6 milyon takipçiye ulaşan ünlü isim bunu balonlar önünde bir pozla kutladı. Chloe Ferry pozuyla olay oldu. Dantelli bir iç çamaşırı tulum giyen Chloe Ferry herkesi şoke etti.

Ferry paylaşımına "En harika deneyimlerden biri oldu ve ömür boyu sahip olacağım arkadaşlar edindim. Hepinizi seviyorum! Bunu hepiniz olmadan yapamazdım" yazdı.

Neredeyse bikini bölgesi açık olan Chloe Ferry hayranlarından tepki gördü. Cesaret dozunu artıran ünlü fenomene "Abartıyorsun" yorumları geldi.

Kendisi kötü hisssettiğinde spor salonuna koştuğunu belirten Ferry, "Çok sıkı çalışıyorum. Endorfin salgılanması için yapıyorum çünkü bu ruhsal sağlığıma yardımcı oluyor. Kendimi düşük hissettiğimde daha sıkı çalışıyorum. Görüntümden mutlu olduğum günler ise başka hiçbir plan yapmıyorum” ifadelerini kullanmıştı.



