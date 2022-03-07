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Chloe Ferry ve Listra Adams kalçalarını yarıştırdı! "Benim ki daha büyük"

07.03.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en çok izlenen reality programlarından Geordie Shore ile şöhreti yakalayan Chloe Ferry, önceki gün Newcastle'da arkadaşı Listra Adams ile objektiflere poz verdi. İkilinin kalçalarını yarıştırması dikkatlerden kaçmadı.

Chloe Ferry ve Listra Adams kalçalarını yarıştırdı! "Benim ki daha büyük"

Televizyon programı Geordie Shore’la adını duyuran Chloe Ferry, birbirinden cesur Instagram paylaşımlarının yanında iddialı tarzıyla da dikkat çekiyor. Ferry, önceki gün arkdaşı Listra Adams ile objektiflere poz verdi.

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26 yaşındaki Chloe Ferry ve 44 yaşındaki Real Housewives of Cheshire yıldızı Listra Adams, yemek yemeye giderken görüntülendi.

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Dar pantolonları içinde kalçalarını ortaya çıkaran ikili, "Kimin kalçası daha büyük" yarışına girdi.

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Instagram'da 3,7 milyon takipçisi olan 26 yaşındaki Ferry, sık sık verdiği seksi pozlarla dünya basınında gündeme geliyor.

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Chloe Ferry
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