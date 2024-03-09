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  4. Chloe Loughnan ile Serdar Ortaç'ın düğün davetiyesi bit pazarında ortaya çıktı! Sosyal medyanın diline düştüler

Chloe Loughnan ile Serdar Ortaç'ın düğün davetiyesi bit pazarında ortaya çıktı! Sosyal medyanın diline düştüler

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
09.03.2024 12:12
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Son dönemlerde yaptığı canlı yayınlarla adından sık sık söz ettiren Serdar Ortaç bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Serdar Ortaç ve eski eşi Chloe Loughnan ile düğün davetiyesine bir gece pazarında denk gelen sosyal medya kullanıcısının paylaşımı gündem oldu.

Serdar Ortaç son dönemdeki söylemleri ve paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Şarkıları herkesin diline pelesenk olan Serdar Ortaç 2014 yılında Chloe Loughnan ile nikah masasına oturmuştu.

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Ünlü çiftin evliliği 5 yıl sürmüş ve 5 yıllık birlikteliğin ardından 2019 yılında boşanmışlardı.

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan evlilikleri boyunca birlikte zor zamanlar atlatmış ve ikili boşanmalarının ardından da sessizliklerini korumaya devam etmişlerdi.

Ünlü çift bu kez sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla gündeme geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gittiği gece pazarında Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın düğün davetiyesine denk geldiğini paylaştı.

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"KALDIRIN BUNU GÖRMESİN ADAM"

Ünlü çiftin düğün davetiyesinin bit pazarına düşmesi sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü. Konuyla ilgili birçok kişiden yorum geldi.

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"İnterneti bunun için kullanıyorum, teşekkürler", "Davetiyede direkt yemek kısmını aradım adamlar kokteyl vermiş, benim köylülük yine şaşırtmadı", "Kaldırın bunu görmesin adam üzülür", "Seni çöpe atacağım poşete yazık" gibi yorumlar yapıldı.

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Serdar Ortaç
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