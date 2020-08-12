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Chloe ve annesinin pozuna ‘İkizler’ yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 15:08 | Son Güncelleme

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, annesiyle birlikte çekilmiş karesine aldığı bir yorumla dikkat çekti.

Chloe ve annesinin pozuna ‘İkizler’ yorumu

Geçen yıl Ağusos ayında Serdar Ortaç’la olan beş yıllık evliliğini bitiren Chloe Loughnan sonrasında ülkesine dönmüş ve ailesiyle yaşamaya başlamıştı.

Sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair bol miktarda paylaşımda bulunan Chloe, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti ve çok ilginç bir yorum aldı.

Annesi Lucy ile birlikte vakit geçirmekten keyif alan ve birlikte sık sık dışarıya çıkan Chloe, yine bu tarz bir mekan ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafını hesabından paylaştı.

42 yaşındaki annesi ile paylaştığı fotoğrafına çok sayıda yorum alan 28 yaşındaki Chloe’nin bu karesine yapılan belki de en ilginç yorum ‘İkizler’ oldu.

İkilinin, neredeyse aynı yaşta görünüyor olmaları bazı takipçilerinin bu karede çok fazla filtre kullanıldığı yönünde yorumlar yapmasına da neden oldu.

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