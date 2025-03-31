Volkan Konak'tan korkutan haber! Konser sırasında fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

Usta sanatçı Volkan Konak'tan hayranlarını korkutan haber geldi. Volkan Konak, KKTC’de verdiği konser sırasında fenalaştı. Konser yarıda kesilirken, hayranları büyük endişe yaşadı. Konak’a sahnede kalp masajı yapıldı.
Usta sanatçı, ilk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Konak’ın son durumuyla ilgili hastaneden açıklama bekleniyor.
Volkan Konak, KKTC’de verdiği konser sırasında fenalaştı. Konak’a sahnede kalp masajı yapıldı— Mynet (@mynet) March 30, 2025
Usta sanatçı, ilk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı
Konak’ın son durumuyla ilgili hastaneden açıklama bekleniyorpic.twitter.com/hO3V4GOipn
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