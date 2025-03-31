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Volkan Konak'tan korkutan haber! Konser sırasında fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Volkan Konak, bayramda sahne aldığı konseri sırasında aniden rahatsızlandı. Sahnede kalp masajı yapılan Konak ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Volkan Konak'tan korkutan haber! Konser sırasında fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Cansu Akalp

Usta sanatçı Volkan Konak'tan hayranlarını korkutan haber geldi. Volkan Konak, KKTC’de verdiği konser sırasında fenalaştı. Konser yarıda kesilirken, hayranları büyük endişe yaşadı. Konak’a sahnede kalp masajı yapıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI!

Usta sanatçı, ilk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konak’ın son durumuyla ilgili hastaneden açıklama bekleniyor.

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Volkan Konak konser kktc
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