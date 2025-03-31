Volkan Konak'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden peş peşe mesajlar! "Karadeniz'in asi rüzgarını getiren şarkıları artık anılarda yaşayacak"

KKTC'de verdiği konser esnasında aniden rahatsızlanan usta sanatçı Volkan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.

Konak'ın ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu. Siyasilerden ve sanat dünyasından pek çok isim peş peşe mesaj yayınladı. İşte o mesajlar...

SERDAR ORTAÇ

"Sevgili Volkan Konak'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun"

BENGÜ

"Yapma be Volkan abi"

ECE SEÇKİN

"Zaten karmaşık duygular içinde olduğumuz zamanlar bu bayramda ne yazacağımızı bilemediğim bir haberde sarsıldım. Çok erken oldu Volkan abi, çok ama çok üzgünüm. Allah ailene ve tüm sevenlerine sabırlar versin. Mekanın cennet olsun."

ZAFER ALGÖZ

"Çok yazık…Üzüntümüz sonsuz…Karadenizin güzel adamı#volkankonak Kıbrısta sahnede kalp krizi sonucu vefat etti…Ülkemiz için büyük kayıp…Başımız sağolsun😔"

SİMGE SAĞIN

"Volkan abim. Çok üzgünüm"

SİBEL CAN

"Ah be canım"

MUSTAFA SANDAL

"Saygıdeğer meslektaşım, Karadeniz'in dev sesi Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilerim. Çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Kuzeyin oğlu 🤲"

YEŞİM SALKIM

"Çok üzgünüm çok çok rabbim ailesine ve sevenlerine sabır versin . Bir eş bir baba ve şahane bir ses bir sanatçı göçüp gitti hemde sahnede ! #volkankonak nurlarda uyu 🤍"

MANSUR YAVAŞ

"Kuzeyin Oğlu Volkan Konak hayatını kaybetti...

Yüreğimizi titreten o güçlü sesi, Karadeniz’in asi rüzgarını getiren şarkıları artık anılarda yaşayacak. Sadece bir sanatçı değil; bu toprakların sesi, yüreği, dostuydu hep. Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Seni hiç unutmayacağız..."

MUHARREM İNCE

"Karadeniz’in hırçın dalgaları gibiydi, bir bahar vaktinde Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ı kaybettik. Mor çiçekli dal gibiydi, dağlarımızı yıktı, ciğerimizi yaktı… Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."