Volkan Konak son doğum gününü böyle kutlamış!

KKTC'de sahne aldığı konser sırasında kalp krizi geçiren sanatçı Volkan Konak, kaldırıldığı hastanede 58 yaşında hayatını kaybetti. "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı Volkan Konak'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.
Ünlü sanatçı Konak'la ilgili paylaşılan görüntüler yürek burktu.
Ekip arkadaşları, 25 Şubat'ta Volkan Konak’a doğum günü sürprizi yaparak yeni yaşını kutlamıştı. İşte o görüntüler...
25 Şubat’ta Volkan Konak doğum gününü böyle kutlamıştıpic.twitter.com/CbMlDd24te— Mynet (@mynet) March 30, 2025
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