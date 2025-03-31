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Volkan Konak son doğum gününü böyle kutlamış!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, İskele kentindeki bir konser sırasında sahnede fenalaşan şarkıcı Volkan Konak’ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı. Usta sanatçının ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Konak'ın son doğum gününü kutladığı anlar ortaya çıktı.

Volkan Konak son doğum gününü böyle kutlamış!
Cansu Akalp

KKTC'de sahne aldığı konser sırasında kalp krizi geçiren sanatçı Volkan Konak, kaldırıldığı hastanede 58 yaşında hayatını kaybetti. "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı Volkan Konak'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

SON DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLAMIŞ!

Ünlü sanatçı Konak'la ilgili paylaşılan görüntüler yürek burktu.

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Ekip arkadaşları, 25 Şubat'ta Volkan Konak’a doğum günü sürprizi yaparak yeni yaşını kutlamıştı. İşte o görüntüler...

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Volkan Konak doğum günü
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