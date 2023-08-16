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CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın yeniden seçildi

16.08.2023 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Bornova İlçe Teşkilatının 30. Olağan Kongresi yapıldı.

Bornova Naim Süleymanoğlu Evka 4 Spor Salonu'ndaki kongrenin divan başkanlığını eski CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır üstlendi.

Eski CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, konuşmasında, kongrede Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a karşı bir yapı oluşturulduğunu söyleyerek, "Kongrelerde ilçe başkanı, il delegeleri seçilir ancak yarının belediye başkanlığına yönelik asla karar alınamaz." dedi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise Türkiye'nin çok önemli seçimlere hazırlandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ben 60 yaşındayım. Kimse benim elimden tutarak belediye başkanı yapamaz. Herkesin bir duruşu var. Çocuk değiliz. Ben genel başkanıma gittim 'Beni kim belediye başkanı yaptı, söyleyin. Mahir Polat mı yaptı, siz mi yaptınız, söyleyin.' dedim. Cevabı genel başkanımdır. Ben tombaladan çıkmadım."

CHP İzmir Milletvekili ve YDK Üyesi Mahir Polat da eleştiriler ve salondaki gerginlik üzerine söz alarak, "Parti kültüründe partinin YDK üyelerini yuhalayıp gitmek yakışmaz. Öyle bir kültürden geliyorum ki söylediğimi yaparım, yaptığımı söylerim. Seçimi benim üzerimden manipüle etmek çok şık değil." dedi.

Konuşmaların ardından mevcut CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve Volkan Koçanalı'nın listeleri yarıştı.

Seçimler sonunda Ertürk Çapın yeniden başkanlığa seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bornova CHP kongre

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