CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, müzisyenlerle basın açıklaması yaptı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, pandemi nedeniyle 661 milyar lira yardım yapıldığını söylediğini aktaran Ağbaba, "Araştırdık, soruşturduk bu yardımlardan kimin faydalandığını bulamadık. Kime verilmiş bu paralar? İşçiye verilmemiş, emekliye verilmemiş, kime verilmiş? Esnafa faizle borç verip bunu destek diye sunanlara Allah akıl versin." ifadelerini kullandı.

Veli Ağbaba, eğlence sektörünün kontrollü açılma sürecinin dışında bırakıldığını ifade ederek, bunu eleştirdi.

Tüm hijyen tedbirlerinin alındığı işletmelerin pandemi gerekçesiyle kapalı olduğunu aktaran Ağbaba, bu yasakların yaşam tarzına müdahale amacı taşıdığını savundu. Ağbaba, sahne ve sanat sektöründe yüz binlerce çalışanın, aileleriyle birlikte yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, "Hayatlarına kıyanlar, enstrümanlarını satanlar var. Başka işlerde çalışanlar var. Hamallık yapan var. Hükümetin bunlardan haberi var mı? Müzik, darbe döneminde bile bu kadar susturulmamıştı." görüşünü dile getirdi.

Diğer ülkelerde devletin müzisyenlere yaptığı yardımları aktaran Ağbaba, birçok Avrupa ülkesinde işsiz kalan sanat çalışanlarının maaşlarının bir bölümünün devlet tarafından ödendiğini, Türkiye'de ise hükümetin sanatçıları, sanat emekçilerini unuttuğunu savundu.

- "HES kodu müzik mekanlarında da uygulanmalı"

Veli Ağbaba, "Öncelikle müzisyenler yasal statüye kavuşturulmalıdır. Sosyal devlet politikası olarak ya Esnaf Bakanlığı kurulmalı ya da Kültür Bakanlığı bünyesinde sanat emekçileri kayıt altına alınmalıdır. Sokağa çıkma yasağı saati 24.00'e kadar uzatılmalı, hijyen ve temizlik önlemleri alınması şartıyla mekanların kapanma saati de buna göre esnetilmelidir." dedi.