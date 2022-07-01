YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Tokat'ta konuştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Tokat'ta konuştu:

01.07.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'nin, sloganda kullandığımız gibi birleştirici gücü olmaya çalışıyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Tokat'ta konuştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye'nin, sloganda kullandığımız gibi birleştirici gücü olmaya çalışıyoruz." dedi.

Ağbaba, partisinin Tokat İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Tokat ziyaretinin ardından Sivas'a gideceklerini söyledi.

2 Temmuz'un Sivas olaylarının yıl dönümü olduğunu belirten Ağbaba, "Masum insanları katledenler arasında hiçbir ayrım gözetmiyoruz. CHP'nin, Türkiye'de yaşanan ne kadar acı olay varsa onların takipçisi olduğunu söylemek istiyoruz. CHP olarak biz hem Sivas'ı hem Başbağlar'ı hem Roboski'yi, Uludere'yi anan tek siyasi partiyiz. Yani Türkiye'nin, sloganda kullandığımız gibi birleştirici gücü olmaya çalışıyoruz." ifadelerinin kullandı.

Ağbaba, geçen haftalarda rahatsızlanarak hastanede tedavi gören CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulunup genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını ileteceklerini kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Tokat'ta konuştu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokat'ta minibüsün çarptığı yaya öldüTokat'ta minibüsün çarptığı yaya öldü
Cüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldıCüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldı
Osmaniye'de kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldüOsmaniye'de kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Tokat CHP chp genel başkan yardımcısı

Tokat Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:04
Sabah
05:01
Öğle
12:43
İkindi
16:41
Akşam
20:15
Yatsı
22:02
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Hastanede cinsel ilişkiye girdiler! Tutuklanmamak için...

Hastanede cinsel ilişkiye girdiler! Tutuklanmamak için...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

Acun Ilıcalı çok sinirlendi! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."

Acun Ilıcalı çok sinirlendi! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.