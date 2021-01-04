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  4. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik zammını eleştirdi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik zammını eleştirdi:

ANKARA HABERLERİ  | 04.01.2021 12:52 | Son Güncelleme

"Elektrik dağıtım hatları tamamen özel şirketlerin inisiyatifine terk edildi. Pandemi döneminde vatandaş indirim ve destek beklerken, şirketler yeni zamların formülünü arıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik dağıtım hatlarının tamamen özel şirketlerin inisiyatifine terk edildiğini belirterek "Pandemi döneminde vatandaş indirim ve destek beklerken, şirketler yeni zamların formülünü arıyor." değerlendirmesini yaptı.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların 2021'in ilk gününü yüzde 6 elektrik zammıyla karşıladığını, koronavirüs salgını nedeniyle gelir kaybı yaşayan vatandaşın sırtındaki yükün daha da arttığını ifade etti.

Ucuz ve ulaşılabilir elektrik dağıtımı yapılacağı vaadiyle özelleştirilen dağıtım hatlarındaki denetimsizliğin, alanın tamamen özel şirketlere bırakıldığını gösterdiğini öne süren Akın, TEDAŞ'ın yıllık kontrolleri yapmadığının, sözleşmeden kaynaklı denetimi yerine getirmediğinin belirlendiğini ifade etti.

Akın, pandemi döneminde evinden çıkamayıp, işine gidemeyen vatandaşların elektrikte indirim yapılması, hatta faturalarının belli bir dönem karşılanması talebinde bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Vatandaşı görmeyen ve duymayanlar ise yüzde 6 oranında zam yapıyor. Elektrik dağıtım hatları tamamen özel şirketlerin inisiyatifine terk edildi. Pandemi döneminde vatandaş indirim ve destek beklerken, şirketler yeni zamların formülünü arıyor. Dağıtım şirketlerini denetlemesi gereken TEDAŞ'ın da kendi yükümlülüklerini yerine getirmeyip sektörü tamamen özel şirketlere bıraktığı artık Sayıştay raporlarına da yansıyor."

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