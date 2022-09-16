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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Bingöl'de konuştu:

16.09.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye bu sistemle devam edemez. Önümüzdeki ilk seçimde sandık başında seçmen şu kararı da verecek; bu sistem devam mı etsin, bu sistem değişin mi?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Bingöl'de konuştu:

BİNGÖL (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, gelecek nesillere demokratik ve kalkınmış bir ülke bırakmak istediklerini söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Erkek, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Muhalefetin bütün olarak gelecek yılki seçimden sonra hükümet sistemi konusunda güçlendirmiş parlamenter sisteminde uzlaştığını anlatan Erkek, şöyle dedi:

"İlk seçimde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. İlk imzalayacağımız genelge kamuda israfın önlenmesiyle ilgili olacak. İlk imzalayacağımız kararname strateji ve planlama teşkilatı kararnamesi olacak. Çünkü planlama olmadan hiçbir şeyi çözemezsiniz. İl çıkaracağımız kanun da 'siyasal ahlak' kanunu olacak. İlk bir haftada olacak bunlar. Hepsi hazır çünkü."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölgeye çok önem verdiğini aktaran Erkek, şunları kaydetti:

"Türkiye bu sistemle devam edemez. Önümüzdeki ilk seçimde sandık başında seçmen şu kararı da verecek; bu sistem devam mı etsin, bu sistem değişin mi? Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu bu bölgenin sorunlarını çok iyi biliyor. Bunların çözüm önerilerini tek tek paylaşıyor. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nı da kuracağız ilk seçimden sonra. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nın kurucu 4 devleti Türkiye, Suriye, Irak ve İran olacak. Sonra diğer devletler de katılacak. Çünkü Ortadoğu’nun ve bölgenin sorunlarını bu bölgedeki devletler, bu bölgedeki halklar çözebilir. Egemen güçlerin vekalet oyunları değil."

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