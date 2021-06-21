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CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, beraberindeki 37 milletvekiliyle Erzurum'da esnafı ziyaret etti:

21.06.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dertleri dinlemek için Aşkale'den, Yakutiye'ye uzanan bu tertemiz coğrafyayı karış karış gezeceğiz. Yüreği güzel dadaşlarımızla hasret gidereceğiz, kucaklaşacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, beraberindeki 37 milletvekili ile kentin sorunlarını değerlendirmek için çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak için geldiği Erzurum'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Gamze Akkuş İlgezdi, çeşitli gezi ve incelemelerde bulunmak üzere 37 milletvekiliyle geldiği Erzurum'da partisinin il başkanlığını ziyaret edip çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlgezdi, Erzurum'a önem verdikleri için 37 milletvekili, parti meclisi üyeleri, yüksek disiplin kurulu üyeleri ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki Erzurumlu belediye meclis üyeleriyle şehre geldiklerini aktardı.

Kendisinin de Erzurumlu ve dadaş kızı olduğunu anımsatan İlgezdi, "Dertleri dinlemek için Aşkale'den, Yakutiye'ye uzanan bu tertemiz coğrafyayı karış karış gezeceğiz. Yüreği güzel dadaşlarımızla hasret gidereceğiz, kucaklaşacağız. Kentin en büyük sorunu istikrarlı işsizlik. Kalkınmaya yönelik özendirici tedbirler yeterli değil. Cazibe merkezleri projesi var ama Erzurumlu yeterince faydalanamıyor." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, üretimsizlik, yatırım eksikliği ve siyasi çekişmelerin Erzurumlu gençlerin geleceğini kararttığını savundu.

Erzurum'dan batıdaki illere genç nüfus göçünün yüksek olduğuna dikkati çeken İlgezdi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erzurum'un genç bir nüfusu var. Bu bakımdan Türkiye'de 11. sırada yer alıyor. Ancak Erzurum, genç nüfusun bu potansiyelini değerlendiremiyor. Erzurum'daki sanayi sektörünün istihdam içindeki payı yalnızca yüzde 11 ve tablo bu olunca gençler çareyi gurbette arıyor. Dolayısıyla önceliğimiz kent genelindeki genç işsizliğini bitirmeye yönelik projeler geliştirmek olacak. Veriler, il nüfusunun yüzde 80'inin geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığın bittiğini gösteriyor. Şeker Fabrikası, Erzurum için can damarıydı, özelleştirildi, pancar üreticisi kaderine terk edildi. Bu yıl kuraklık çiftçimizi çok kötü vurdu. Buğdayın yüzde 95'i kurudu. Çiftçimiz ekmek yapacak buğdayı bulamaz hale geldi."

İlgezdi, bölgenin parlayan yıldızı arıcılığın da kuraklık yüzünden zarar gördüğünü, bal veriminin düştüğünü söyledi.

- "Erzurum'da turizm teşviklerinin artırılması gerekir"

Erzurum'u bacasız sanayinin merkezi haline getirmek için turizm teşviklerinin artırılması gerektiğini belirten İlgezdi, şunları kaydetti:

"Palandöken dünyadaki 41 kayak merkezi arasında 18. sırada yer alıyor. Türkiye'nin Alpleri olarak nitelendirilen Erzurum bu sıralamayı hak etmiyor. Erzurum'u dünya klasmanında ilk 5 arasına nasıl sokarız, bunu da konunun paydaşlarıyla konuşacağız. 'Bu coğrafyada 6 ay beyaz, 5 ay ayaz, 1 ay yazdır' derler. Böyle olunca da doğal gaz cayır cayır yanar. Yanmasına yanar ama Erzurumlu da, 'Ateşinde ıssınamadıh, dumanında boğulirih' diyor. Doğal gaza vergi indirimi yapılırsa bu sorun ortadan kalkar. Mecliste bu konunun takipçisi olacağız. Erzurum doğunun başkentiydi. Görünen o ki sorunların da başkenti olmuş."

İlgezdi, Erzurum'un, dünyanın nadir transit ticaret şehirlerinden birisi olduğunu ve hızlı tren projesinden kentin üvey evlat muamelesi görmek yerine, en kısa sürede yararlanması gerektiğini dile getirdi.

- CHP heyeti esnaf ziyaretinde bulundu

Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi ve CHP heyeti, daha sonra kentin işlek yerlerinden Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyareti yaparak, vatandaşlarla görüştü.

İlgezdi daha sonra beraberindekilerle Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik ile görüştü.

Kente gelen CHP milletvekilleri, gruplar halinde gidecekleri ilçeleri ziyaret edip halkın sorunlarını dinleyecek.

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