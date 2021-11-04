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CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, Erzincan'da esnafı ziyaret etti

04.11.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, Erzincan'da esnafı ziyaret etti

ERZİNCAN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Erzincan'da esnaf ziyaretinde bulundu.

İlgezdi, beraberindeki CHP milletvekilleri, parti disiplin kurulu üyeleri ve partililerle vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemek amacıyla Erzincan'a geldi.

CHP İl Başkanlığı binası önünde basın mensuplarına açıklama yapan İlgezdi, 40 kişilik heyetle Erzincan'ın sorun ve taleplerini dinlemeye geldiklerini, kent merkezi ve ilçelerde ziyaretlerde bulunacaklarını, evlere misafir olup nerede gam keder varsa ellerinden geldiğince merhem olmaya çalışacaklarını söyledi.

Gamze Akkuş İlgezdi, "Refah, bolluk ve sağlık içinde yaşayacağımız Türkiye özlemiyle çalışıyoruz. Bu inanç ve kararlılıkla aylardır kapı kapı, il il güzel ülkemizi geziyoruz. Nerede bir dert, sorun varsa bunları tespit edip çözüm bulmak adına Ankara'dan geniş bir fikir birliğiyle yol yürüyüp iktidara geldiğimizde güzel yarınlarını kurmak için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan İlgezdi, "Türkiye üretimden koparılan ülke haline getirildi. Tarımı bitirdiler, mutfakta yangın var, milletimiz perişan halde. Başımızda, polisiye önlemlerle enflasyonu düşürmeye çalışan bir iktidar var. Pahalılık, zamlar ve derin yoksulluk günlük yaşamın sıradan parçası oldu." ifadesini kullandı.

İlgezdi, daha sonra beraberindekilerle esnafı ziyaret etti.

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