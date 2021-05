CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da konuştu: (3)

Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanının her zaman konuşmaması lazım, yılın belli günlerinde, aylarında gerekirse konuşur ve 83 milyon da onu dinler, 'bakalım ne söyleyecek' diye. Cumhurbaşkanlığı makamı devletin sigortasıdır. Tarafsız olduğu sürece devletin sigortasıdır. Siyasi partiler farklı düşünebilirler, peki hakem kim, kime başvuracaksınız Cumhurbaşkanına. Cumhurbaşkanı çağırır 'gelin bakalım beyler, Türkiye'nin bu kadar sorunu var, nedir sizin alıp veremediğiniz' der. Şimdi bunu yapacak bir makam yok Türkiye'de. Cumhurbaşkanlarının halka hesap vermesi, devletin saygınlığına dikkat etmesi, erdemli, namuslu olması lazım. Boğazından aşağıya haram lokma inmemesi lazım ve en önemlisi egemen güçler tarafından mal varlığı dolayısıyla tehdit edilmemesi lazım. Sıradan bir bakan değildir Cumhurbaşkanı. Biz Millet İttifak'ı olarak cumhurbaşkanını böyle düşünüyoruz. Her kuruşun hesabını veren, devlete saygı duyan ve gittiği her yerde saygı gösterilen kişi olması lazım."