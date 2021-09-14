CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'ne layık görülen Yavaş'ı tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'ne layık görülen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tebrik etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Belediye Başkanları Vakfı tarafından düzenlenen Dünya Belediye Başkanı organizasyonunda "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü"ne layık görülen Yavaş'ı telefonla aradığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun, aldığı ödül dolayısıyla Yavaş'a tebriklerini ilettiği aktarıldı.



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