CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3'üncü doz Kovid-19 aşısını yaptırdığını duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3'üncü doz Kovid-19 aşısını yaptırdı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda, 3'üncü doz Kovid-19 aşısını yaptırdığını duyurdu.

Aşı olduğu ana ilişkin fotoğraf da paylaşan Kılıçdaroğlu, "Tüm sağlık emekçilerimize, üstün çabaları için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

