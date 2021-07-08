CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3'üncü doz Kovid-19 aşısını yaptırdığını duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3'üncü doz Kovid-19 aşısını yaptırdı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda, 3'üncü doz Kovid-19 aşısını yaptırdığını duyurdu.
Aşı olduğu ana ilişkin fotoğraf da paylaşan Kılıçdaroğlu, "Tüm sağlık emekçilerimize, üstün çabaları için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
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