CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'ye gidecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim'de ABD'nin başkenti Washington'a gitmesi planlanıyor.

AA muhabirinin parti yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'yi ziyareti öngörülüyor.

Bazı parti yöneticilerinin eşlik edeceği Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkent Washington'daki temasları kapsamında iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşları ve basın yayın organları temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.



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