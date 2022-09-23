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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'ye gidecek

23.09.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim'de Washington'da çeşitli temaslarda bulunması planlanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim'de ABD'nin başkenti Washington'a gitmesi planlanıyor.

AA muhabirinin parti yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'yi ziyareti öngörülüyor.

Bazı parti yöneticilerinin eşlik edeceği Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkent Washington'daki temasları kapsamında iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşları ve basın yayın organları temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Washington Kemal Kılıçdaroğlu abd

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