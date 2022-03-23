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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'la görüştü

23.03.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: - "Pazar günkü buluşmamızın gündemini karşılıklı değerlendirdik"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyetle görüştü.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 1 saat 30 dakika süren görüşmenin ardından Babacan'ı aracına kadar uğurladı.

Ali Babacan, gazetecilerin, görüşmenin içeriğine yönelik sorusu üzerine, "Pazar günkü buluşmamızın gündemini karşılıklı değerlendirdik." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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