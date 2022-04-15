CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Dudullu-Bostancı metro hattının test sürüşünde konuştu:

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Dudullu-Bostancı metro hattının test sürüşüne katıldı.

İstanbul'da çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili İsmail Doğan Subaşı da eşlik etti.

Dudullu-Bostancı metro hattının Kayışdağı durağından Mevlana durağına kadar test sürüşüne katılan Kılıçdaroğlu, daha sonra beraberindeki heyetle önce Çekmeköy Rahmi Demir Kent Ormanı'nda, ardından da Anadolu Hisarı'nda incelemelerde bulundu.

- "Başarı İstanbul'un başarısı"

Kılıçdaroğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu'nun yaptığı çalışmaları alanda izlediklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bütün engellemelere rağmen Belediye Başkanımız engelleri aşıp İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor. Hepinizin huzurunda kendisini yürekten kutluyorum. Başarı kendisinin bireysel başarısı değil, başarı İstanbul'un başarısı. Hizmet de İstanbul'a veriliyor. İstanbullulara veriliyor. İstanbul'un ciddi bir tarihi dokusu var. Bu tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için de olağanüstü çaba harcıyor. Orada da bazı engellemeler var. Ama ne olursa olsun tüm engelleri aşıp İstanbullulara hizmet etmenin güzelliğini yaşıyoruz hep beraber. Ben de bir bahar gününde buna tanık oldum."

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Anadolu Hisarı İskelesi'nde basın mensuplarına poz verdi.

İBB iştiraki Şehir Hatları'nda Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş'tan "Deniz Taksi" ile ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, daha sonra beraberindeki heyetle Boğaz turu attı.

