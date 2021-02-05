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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'deki selde hayatını kaybedenlerin ailesini ziyaret etti

05.02.2021 22:24 | Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'deki selde hayatını kaybedenlerin ailesini ziyaret etti

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de kuvvetli yağışın yol açtığı sele kapılarak yaşamını yitiren Hıdır Öztürk ve aynı araçtaki damadı Kaan Soydan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Buca ilçesinde bağlı Akıncılar Mahallesi'ndeki evlerinde Hıdır Öztürk'ün eşi Cebriye Öztürk, Kaan Soydan'ın eşi Figen Soydan ve aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç eşlik etti.

İzmir'de 2 Şubat'ta yaşanan kuvvetli yağış nedeniyle Menderes ilçesinde sel sularına kapılan araçtaki Kaan Soydan ve kayınpederi Hıdır Öztürk hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir programı kapsamında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent'in, Torbalı'da yaşayan ailesine de taziye ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

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