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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Marmaris'te yangınlardan etkilenen mahalleleri ziyaret etti:

27.08.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Doğa kendini yeniliyor, biz mutlu oluyoruz. Doğa güçlü, bizde güçlü olmak zorundayız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarından etkilenen mahallelerde ziyaretlerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Turunç Mahallesi Dereözü mevkisinde yangınlarda zarar gören alanlarda ekolojik yaşamın canlanmaya başladığı noktalarda incelemede bulundu. Yanan alanda gezen Kılıçdaroğlu, cep telefonuyla yeşillenen hayıt ve maki türlerini fotoğrafladı.

Yanan alanda bir süre dolaşan Kılıçdaroğlu aracına binerken gazetecilere, "Doğa kendini yeniliyor, biz mutlu oluyoruz. Doğa güçlü, bizde güçlü olmak zorundayız." diye konuştu.

Osmaniye Mahallesi'nde Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan yangınla ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra yangından zarar gören Medine ve Yusuf Yılmaz çiftinin hayırseverler ve Marmaris belediyesince yenilenen evini ziyaret etti.

Ev halkı ile bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, mahalle sakinlerinin talebi üzerine fotoğraf çektirdi.

CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının da eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, daha sonra Köyceğiz'e hareket etti.

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