CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin Basın Özgürlüğü Karnesi" paneline katıldı: (3)

"Daha ne istiyorlar? Onların istediği şu, 'sadece bizi vereceksiniz, diğerlerini hiç vermeyeceksiniz. Kimse görmeyecek onları, kimse bilmeyecek, var olan sorunlar nasıl çözülür, onların görüşleri nedir ne değildir, artıları eksileri nedir bu tartışılmasın, hiç görülmesin. Sadece bizi vereceksiniz ve o da bizim istediğimiz şekilde vereceksiniz.' O zaman siz makbul gazeteci oluyorsunuz, yayın organı makbul yayın organı oluyor devletten her türlü ikramı alıyor, her türlü desteği alıyor. Diğerleri de cezalandırılmak üzere hazır bekleyen kuruluşlar oluyor. Ellerinden geldiği zaman her türlü cezalandırmayı da yapıyorlar. Bunu halk görmüyor mu? Görüyor aslında, görmemesi mümkün değil. Yaşanan tablo sıkıntılı bir tablo. Erdoğan da bunu görüyor, görmemesi mümkün değil."

- "Erdoğan'a 'şu yanlıştır' diyebilen kimse yok"

İktidarın ülkeyi yönetemediğini savunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Şu yanlıştır." diyebilen ve sağlıklı bilgi aktaracak kimsenin olmadığını öne sürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu, bir kişi ne derse yüzde yüz kabul edildiğini, ona göre karar alındığını ve Türkiye'nin bu noktaya taşındığını savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü: