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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cüneyt Arkın'ın ailesine başsağlığı telefonu

28.06.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cüneyt Arkın'ın ailesine başsağlığı telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sinema sanatçısı Cüneyt Arkın'ın vefatı nedeniyle eşi Betül Cüreklibatır'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Arkın'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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