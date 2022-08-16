CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan down sendromlu bağlama sanatçısı Çağatay Aras'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, down sendromlu bağlama sanatçısı Çağatay Aras'ı ziyaret etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Kurtköy ilçesinde ikamet eden Aras'ın evine konuk olan Kılıçdaroğlu, sanatçı ve ailesiyle sohbet etti.
Kılıçdaroğlu daha sonra Aras'ın bağlama performansını dinledi.
Kemal Kılıçdaroğlu, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiği Aras'a Beşiktaş forması hediye etti.
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