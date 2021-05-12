CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'da çocukları da hedef alarak yaptığı katliamın bir utanç vesikası olarak tarihteki yerini alacağını belirterek, "Tüm bölge halklarının olduğu gibi, Filistinli kardeşlerimizin de yüzünün gülmesi Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'i (BM) harekete geçirecek adımları hızla atmasına bağlıdır." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, sabır, ibadet ve rahmet ayı olan ramazanı bir kez daha Kovid-19'un gölgesinde yaşadıklarını belirtti.

Salgın hastalık ve etkisiz kalan tedbirlerin maddi ve manevi güçlükler yarattığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ancak salgın, bu mübarek ayda bize ve tüm insanlığa dayanışmanın, yardımlaşmanın önemini tekrar hatırlattı. Milletimizin bu zor günleri sağlık ve huzur içinde atlatabilmesi için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, tüm dünyanın sosyal devlet ilkesinin önemini anladığı bu zorlu günlerde CHP'li belediyelerin de "Sağ elin verdiğini sol elin görmediği" bir anlayışla, hiçbir vatandaşı ayırmadan, hiç kimsenin yoksulluğunu ifşa etmeden milletle omuz omuza verdiğini aktardı.