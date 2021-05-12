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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı:

12.05.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İsrail'in Mescid-i Aksa'da çocukları da hedef alarak yaptığı katliam, bir utanç vesikası olarak tarihteki yerini alacaktır" - "Tüm bölge halklarının olduğu gibi Filistinli kardeşlerimizin de yüzünün gülmesi Türkiye'nin BM'yi harekete geçirecek adımları hızla atmasına bağlıdır" - "Filistin'i bölgemizde bağımsız bir devlet olarak görmek, en büyük arzumuzdur"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'da çocukları da hedef alarak yaptığı katliamın bir utanç vesikası olarak tarihteki yerini alacağını belirterek, "Tüm bölge halklarının olduğu gibi, Filistinli kardeşlerimizin de yüzünün gülmesi Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'i (BM) harekete geçirecek adımları hızla atmasına bağlıdır." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, sabır, ibadet ve rahmet ayı olan ramazanı bir kez daha Kovid-19'un gölgesinde yaşadıklarını belirtti.

Salgın hastalık ve etkisiz kalan tedbirlerin maddi ve manevi güçlükler yarattığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ancak salgın, bu mübarek ayda bize ve tüm insanlığa dayanışmanın, yardımlaşmanın önemini tekrar hatırlattı. Milletimizin bu zor günleri sağlık ve huzur içinde atlatabilmesi için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, tüm dünyanın sosyal devlet ilkesinin önemini anladığı bu zorlu günlerde CHP'li belediyelerin de "Sağ elin verdiğini sol elin görmediği" bir anlayışla, hiçbir vatandaşı ayırmadan, hiç kimsenin yoksulluğunu ifşa etmeden milletle omuz omuza verdiğini aktardı.

Mübarek ramazanın son günlerinde Filistin’de, kutsal topraklarda yaşanan çatışmaların ise kendilerini derinden üzdüğünü bildiren Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"İsrail'in Mescid-i Aksa'da çocukları da hedef alarak yaptığı katliam, bir utanç vesikası olarak tarihteki yerini alacaktır. Tüm bölge halklarının olduğu gibi, Filistinli kardeşlerimizin de yüzünün gülmesi Türkiye’nin BM'yi harekete geçirecek adımları hızla atmasına bağlıdır. Filistin’i bölgemizde bağımsız bir devlet olarak görmek, en büyük arzumuzdur.

Bu duygularla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, terör örgütlerine karşı mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimizi, Kovid-19 mücadelesinde kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyorum. Salgına karşı olağanüstü bir çabayla mücadele eden sağlık emekçilerimize; bu zorlu dönemde görev yapan apartman görevlilerimiz, kuryelerimiz, bakkallarımız ve PTT çalışanlarımız başta olmak üzere, işbaşı yapan tüm emekçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Sevgi, saygı, barış ve kardeşlik dolu nice bayramlara."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan

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