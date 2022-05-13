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CHP Grup Başkanvekili Özel, Soma Madenci Şehitliği'ni ziyaret etti:

13.05.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Her zaman söyledik ve bir daha söylüyoruz: Bu dava bir kez daha görülecek, sorumlular cezalarını çekecek"

MANİSA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soma davasının bir kez daha görülmesini ve sorumluların cezalarını çekmesini istediklerini bildirdi.

Özgür Özel, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Soma maden faciasının 8'inci yılı dolayısıyla Soma Madenci Şehitliği'ni ziyaret etti.

Özgür Özel ve beraberindekiler, kabirlere karanfil bıraktı ve madencilerin yakınlarıyla sohbet etti.

Özel, şehitlikten ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Soma'ya gelmeden önce İstanbul'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile toplantı yaptıklarını ve Kılıçdaroğlu'nun kendisinden ailelere selamlarını ve "O dava tekrar görülecek" şeklinde mesajını iletmesini istediğini ifade etti.

"Soma davası" olarak bilinen süreçle ilgili Anayasa Mahkemesi dışında iç hukuk yollarının tükendiğini aktaran Özel, şunları söyledi:

"Şu anda bir gerçek var, Soma'nın katilleri ölümüne sebebiyet verdikleri her bir madenci için 5 gün yatıp çıktılar. Sadece 5 gün. Soma davasında şu anda iki tutuklu var. O iki kişi madenin patlamasına sebebiyet veren kusurlular veya sorumlular değil. Hayatlarını kaybeden şehitlerin annelerini savunan avukatlar. Soma'da kusuru olan herkes dışarıda ama içeride Soma'nın avukatları Can (Atalay) ve Selçuk Kozağaçlı var. İkisi ayrı ayrı tarihlerde Soma'da çok önemli bir mücadele verdiler. Hepimiz ve aileler onlardan razı ama onlar farklı sebeplerden ve davalardan tutuklandılar ve Silivri Cezaevi'nde duruyorlar. Cezaevinde olması gerekenler dışarıda ama avukatlar içeride. Bu da Soma'nın çelişkisidir, büyük yürek acısıdır."

Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her zaman söyledik ve bir daha söylüyoruz: Bu dava bir kez daha görülecek, sorumlular cezalarını çekecek. Bu sorumlular sadece madenin sahipleri ve yetkilileri değil Soma komisyonunda altı çizilen bu rödovans sistemine izin verenler, Anayasa'nın arkasından dolaşıp bu madenleri özel şirketlere verenler, bunun siyasi bağlantıları, ölen madencileri arabalara doldurup zorla götürüp kendi mitinglerinde baretleri ile selamlatanlar hesap vermeden Soma'nın davası bitmez. Soma’nın hesabı kapanmaz."

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Anahtar Kelimeler:
Soma Özgür Özel CHP

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