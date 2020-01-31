CHP Grup Başkanvekili Özel: "Türkiye'de gerçek sosyal adaleti sağlama hedefimiz var"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye'yi, eşit yurttaşların mutlu şekilde yaşadığı bir ülke yapmak adına uzun ve zor yollarının olduğunu söyledi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Aydın'a gelen Özel, partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada, hedefi çağdaş uygarlık seviyesini yakalayıp geçmek olan, imkanlarını her zaman demokrasiyle kullanmış, eşitlik ve hakça paylaşım üzerine kurulu bir siyasi hareketin neferleri olduklarını belirtti.

Hükümetin iç ve dış siyasetteki politikalarını eleştiren Özel, "Bize düşen birlik ve beraberlik içinde, görev almış ve önümüzdeki dönemde görev alacak yöneticilerimizi, onlardan çok çalışarak desteklemektir. Kurulmuş ittifakımıza sahip çıkmaktır. Daha da güçlendirilmesine destek olmaktır." dedi.

Özel, yerel seçimlerde 11 büyükşehir belediyesini kazanan ruhla, ittifak siyasetinin mimarı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini dile getirerek, "Türkiye’yi bu karanlıktan çıkaracak büyük Türkiye ittifakını kurup, Atatürk'e 'İşte benim cumhurbaşkanım, işte benim cumhuriyetim' dedirtecek 29 Ekim 2023’ü yaşatmak hepimizin birinci görevidir. Hepimizin boynunun borcudur. Hepinize inanıyoruz. Türkiye’nin 81 ilinde büyük bir heyecan, büyük bir motivasyon, mutluluk var." diye konuştu.