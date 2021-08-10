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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Balıkesir'de gündemi değerlendirdi:

10.08.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Orman yangınları) Üzüntümüz büyük, hepimizin yüreği yandı. Bundan sonrası için hepimizin ciddi tedbirler alması lazım"

BALIKESİR (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, son günlerde yaşanan orman yangınlarına ilişkin, "Üzüntümüz büyük, hepimizin yüreği yandı. Bundan sonrası için hepimizin ciddi tedbirler alması lazım." dedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen kitap fuarının açılışına katılmak üzere kente gelen Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Özel, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin orman yangınlarından dolayı çok acılı günlerden geçtiğini söyledi.

Yangınlara müdahale konusundaki tartışmalara değinen Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yunanistan'da 3,5 milyon hektar orman varlığı var ve bu ormanlar 39 uçak ile korunuyor. Türkiye'de 22 milyon hektar yani bunun 6 katından fazla orman var, uçak sayısı 3. Hektar başına düşen uçak sayısında Yunanistan, Türkiye'nin 75 katı. Bakın 7,5 katı desem çok, 75 katı. İtalya 20 katı. Türkiye 3 uçakla 22 milyon hektar ormanı koruyacağını iddia ediyor. Uçakların biri kullanılır durumdaydı, biri bakımdaydı, biri hangardaydı zaten bu işler olduğunda. O günlerde 'Dünyaya örnek bir filomuz var' diyorlardı, 3 uçaktan 20 uçağa çıktık hala baş edemiyoruz. 14 gündür söndürülemeyen orman yangınları var. Bunları görmek lazım. Üzüntümüz büyük, hepimizin yüreği yandı. Bundan sonrası için hepimizin ciddi tedbirler alması lazım. Genel Başkanımız, 11 büyükşehir belediye başkanımızla Türk Hava Kurumuna gitti. Biz çağrımızı yaptık, buradan bir kez daha çağırıyoruz. Kanunu değiştirin, büyükşehir belediyelerimiz modern filolarla orman yangınlarına müdahale etmek için kararlılar ve hazırlar. Yetki verin, Türk Hava Kurumunun bütün filosunu ayaklandıralım. Yetki verin, Türk Hava Kurumunun uçaklarına yenilerini ekleyelim. Yeter ki biz bu ormanları koruyalım."

Özel, 15 Ağustos'tan sonra CHP milletvekillerinin yeniden 25'erli gruplar halinde bütün Türkiye'ye dağılarak çalışacağını dile getirdi.

Halktan gördükleri desteğin, çok iyi bir seçim sonucu elde edeceklerine ilişkin kendilerini umutlandırdığını dile getiren Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi geldiğinde işler iyiye gider. Çalmaz, çaldırmaz, çırpmaz, çırptırmaz. Vatandaşın her derdiyle dertlenen, her sorununu çözen Cumhuriyet Halk Partisidir. Bu, Türkiye'de artık görülen bir olgu. Buna sizlerin de en değerli katkıları sunacağınıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.

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