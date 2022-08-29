YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. CHP heyeti Malatya'da temaslarda bulundu

CHP heyeti Malatya'da temaslarda bulundu

29.08.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP heyeti Malatya'da temaslarda bulundu

CHP genel başkan yardımcıları Fethi Açıkel, Veli Ağbaba ve Onursal Adıgüzel Malatya'da basın toplantısı düzenledi.

Açıkel, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Cumhuriyet tarihinin en önemli ve kritik seçimine doğru ilerlediklerini söyledi.

Bu yüzden her kesimle bir araya gelmek istediklerini ifade eden Açıkel, şöyle devam etti:

"Herkesle helalleşmek ve bütün Türkiye'yi, 85 milyonu kucaklamak istiyoruz. Şu an Türkiye'nin tüm gazetecileri, akademisyenleri, doktorları, sanatçıları ve en çok da gençleri baskı altında. Bu anlamda her türlü provokasyonu boşa çıkaracak şekilde yürüyüş, siyaset gerçekleştiriyoruz. Bu ülkenin muhafazakar demokratlarını, milliyetçi demokratlarını, sağ demokratlarını, Kürt demokratlarını, sosyal demokratlarını, Cumhuriyetçi demokratlarını, bir araya getiriyoruz."

Onursal Adıgüzel de çeşitli çalışmalar yaptıklarını, partilerinin dijital altyapısının güçlendirilmesi ve seçim dönemine yönelik hazırlıklarının olduğunu belirterek, bu kapsamda 13. büyükşehir olarak Malatya'yı ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin çok zengin bir ülke olduğunu anlatan Adıgüzel, "Ama ne yazık ki kötü yönetiliyor. Eğer Türkiye iyi yönetilirse bütün vatandaşlarımızın refah düzeyi artar. Bunu sadece ekonomik olarak söylemiyorum. Vatandaşın mutlu olacağı, gençlerin kendini rahatça ifade edebileceği, festivalini yapabileceği, emeklinin huzur içinde tatil yapabileceği, fırsatları bulabileceği bir ortamı hep birlikte hayata geçireceğiz." dedi.

Veli Ağbaba ise bazı festivallerin iptal edilmesini eleştirerek, "Gençlerin organizasyonlarını yasaklamaya çalışıyorlar. Bazı firmaların yapmış olduğu festivalleri yasaklamaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da, Fanta Fest kapsamında Edis ve Gazapizm sahneye çıktıMalatya'da, Fanta Fest kapsamında Edis ve Gazapizm sahneye çıktı
Kahramanmaraş'ta baraj gölüne giren 2 kardeş boğulduKahramanmaraş'ta baraj gölüne giren 2 kardeş boğuldu
Karaman'da yatağında fenalaşan bebek hayatını kaybettiKaraman'da yatağında fenalaşan bebek hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Malatya CHP

Malatya Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:20
Sabah
05:46
Öğle
12:33
İkindi
16:13
Akşam
19:09
Yatsı
20:30
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.