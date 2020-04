CHP Kuşadası gençlik kolları başkanlığına Simge Mıkıroğlu getirildi

CHP Kuşadası Gençlik Kolları’nda görev değişimi yaşandı. Aralık ayında gerçekleşen Kuşadası İlçe Kongresi’nin ardından Şubat ayında yapılan seçimlerde Gençlik Kolları Başkanı olarak seçilen Doğan Can Karakuş’un sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesi üzerine toplanan Gençlik Kolları Yönetimi, Simge Mıkıroğlu’nu başkanlığa getirdi.

Mıkıroğlu, görevi devraldığı Doğan Can Karakuş’a emeklerinden dolayı teşekkür etti. Karakuş’un bir an önce sağlık sorunlarını atlatmasını temenni ettiğini belirten Mıkıroğlu “CHP Kuşadası Gençlik Kolları olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ülkemiz ve kentimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Atatürk ilkelerine sonuna kadar bağlı kalarak gençliğin dinamizmini ve enerjisini partimize katacağız” dedi.