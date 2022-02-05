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CHP'li Gürsel Tekin, haber spikeri Mehtap Özkan ile evlendi! Mehtap Özkan kimdir?

05.02.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gürsel Tekin’in eşi Mehtap Özkan kimdir? CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, haber spikeri Mehtap Özkan ile bu akşam Çırağan'da düzenlenen törenle dünya evine girdi. CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin’in çiçeği burnunda eşi spiker Mehtap Özkan kimdir? İşte herkesin merak ettiği o sorunun cevabı...

CHP'li Gürsel Tekin, haber spikeri Mehtap Özkan ile evlendi! Mehtap Özkan kimdir?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin haber spikeri Mehtap Özkan ile evlendi. Tekin, geçen yılın ocak ayında Nihan Tekin'le anlaşmalı olarak boşanmıştı. Gürsel Tekin ilk evliliğini ise Ayşe Tekin ile yapmıştı. Tekin'in ilk evliliğin 2, ikinci evliliğinden ise 1 çoçuğu var.

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Gürsel Tekin ile haber spikeri Mehtap Özkan, aile arasında yapılacak ve Çırağan'da düzenlenecek bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin arasındaki yaş farkı ise 26.

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MEHTAP ÖZKAN KİMDİR?

Mehtap Özkan 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde hayata gözlerini açtı.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitiminin ardından Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde diksiyon ve oyunculuk dersleri aldı.

Medya sektöründeki kariyerine Kanal B kanalında staj görmeye başlayarak adımını attı. Stajını tamamladıktan sonra 2014 yılında TV 8'de çalışmaya başladı. Burada sunucu olarak görev yaptı ve bir dönem de radyo programında yer aldı. TV 8'den ayrıldıktan sonra Beyaz Tv'ye geçiş yaptı. Beyaz Tv'de muhabir olarak görev almanın yanı sıra hava durumu programlarının da sunumunda yer aldı. Bir süre Beyaz Tv'de çalıştıktan sonra oradan ayrılıp Halk Tv'de çalışmaya başladı. Halk Tv'de hafta sonu haber bültenlerinin ve gece bültenlerinin sunuculuğunu üstlendi. Yaklaşık iki yıl boyunca Halk Tv'de çalıştıktan sonra başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekerek 2019 yılında Habertürk kanalına transfer oldu. Günümüzde hala Habertürk kanalındaki görevine devam eden Özkan, burada haber bültenlerini sunarak spikerlik kariyerini sürdürmeye devam etmektedir.

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Gürsel Tekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 15 yorum
bunun çocukları kaç yaşındaymış merak ettim
ne yazsam yanlis anlasilacak..o yuzden yazmayayim bir yorum..
En fazla 1 yıl sürer. Demedi demeyin.

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