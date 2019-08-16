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CHP'li RTÜK üyesinden Müge Anlı çıkışı! 'Asla oynayamaz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 10:53 | Son Güncelleme

CHP'nin RTÜK üyesi Faruk Bildirici, Müge Anlı'nın İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı insan ticareti mağdurlarına destek hizmetlerini duyurma amaçlı hazırlanan kamu spotunda rol almasına tepki gösterdi.

CHP'nin RTÜK üyesi ve Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı kamu spotunda ATV'de program yapan Müge Anlı'nın oynamasına tepki gösterdi.

"MÜGE ANLI ROL ALAMAZ"

Faruk Bildirici, konu hakkında yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı spot filmde ATV kanalının ekran yüzlerinden Müge Anlı'nın ses ve görüntüsünün yer alması.

CHP'li RTÜK üyesi Faruk Binici, Müge Anlı'nın insan ticareti kamu spotunda oynamasına tepki gösterdi
Müge Anlı, "insan ticareti" alanındaki özel mücadelesiyle tanınan bir televizyoncu olmadığı gibi, geçmişte gerçekleştirdiği bir programda insan ticareti yapanlarla telefon bağlantısı kurup bir de "Yunanistan'a geçmek kaç liraydı?" sorusuyla kaçakçılık tarifesini ekrana taşıyan, bu yüzden (sonradan geri alınsa da) RTÜK yaptırımına maruz kalan bir kişidir. Buna rağmen Müge Anlı'ya bu kamu spotunda yer verilmesini ve bir "rol model" olarak sunulmasını uygun bulmuyorum.

Ayrıca Müge Anlı halen ATV'de haftanın beş günü program yapmayı sürdürüyor, ATV'nin en çok tanınan ekran yüzlerinden biri. Hal böyleyken ATV'nin ekran yüzünün olduğu bir kamu spotunun bütün radyo ve televizyon kanallarında yayınlanmasını tavsiye etmenin mantığı olamaz.

"NEDEN ONCA ÜNLÜ SANATÇI VARKEN MÜGE ANLI?"

Türkiye'deki bütün radyo ve televizyonlar neden insan ticareti mağdurlarına yönelik bir çabaya destek vermek uğruna Müge Anlı reklamı yapsın? Bir kamu kuruluşunun Üst Kurul'a böyle bir tavsiye için başvurusu asla kabul edilemeyeceği gibi neden ve niçin olduğunun sorgulanması gereken bir durumdur. Neden onca ünlü sanatçı, ünlü oyuncu ve insan ticaretine mücadeleye destek veren onca gönüllü varken Müge Anlı bu kamu spotunda tercih edilmiştir, kendisine bu filmde yer alması karşılığında ücret verilmiş midir?

Yukarıda saydığım nedenlerle İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı kamu spotunun radyo ve televizyonlarda yayınlanmasının tavsiye edilmesine karşıyım."

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Anahtar Kelimeler:
müge anlı Faruk Bildirici İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı

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