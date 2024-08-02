CHP lideri Özgür Özel'den ilginç açıklama! Fenerbahçe şampiyon olursa yapacağı ilk şeyi açıkladı

CHP Lideri Özgür Özel, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sabah'a konuşan Özel, siyaset dışı konularda da konuşurken Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

FENERBAHÇELİ OLMA HİKAYESİ

"Fenerbahçeliyim. Çocuktum, 6-7 yaşında. İzmir'de Donanma Kupası maçı oynanıyordu. Dayım, bizi de götürdü. Kardeşim Barış ile birlikte gittik. Henüz 3 yaşındaydı. İzmirspor-Fenerbahçe maçını izledik. Fenerbahçe muhteşemdi. O gün bu gündür Fenerbahçeliyim."

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLURSA..."

"Sigarayı bırakırken kendi kendime 'Özgür, bırak şu sigarayı. Çok özlersen, Fenerbahçe şampiyonluk turu atarken bir sigara yakarsın' dedim. Ama 10 yıldır şampiyonluk da nasip olmadı, tek bir sigara da."

"FENERBAHÇE'NİN ALTIN ÇAĞI OLABİLİR"

"Bu sezon çok iyi olacak. İnanıyorum. Jose Mourinho, çok başarılı bir teknik direktör... Gittiği her kulüpte başarılı oldu... Doğru tercih. Ali Koç, acemiliği, sıkıntılı süreçleri, zorlukları geride bıraktı... Ali Bey ve Fenerbahçe bence çok iyi bir sezon geçirecek. Bir de Koç ailesinin yapısında var... Bir işi başarmadan bırakmazlar... Dedeleri Vehbi Koç'tan itibaren her tuttuğu işi başarmış insanlar. Fenerbahçe bu sezon altın çağını yaşayabilir."