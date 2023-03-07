CHP'nin kampanya videosundaki şarkı merak edildi! Şebnem Ferah'ın şarkı sözleri gündem oldu

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı günlerdir merak ediliyordu. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de katılımıyla yapılan 6'lı masa toplantısı sonrası ittifakın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı.
Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda Millet İttifakı'nın diğer genel başkanları, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasının açıklandığı metinde ise İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanabileceği ifadesi yer aldı.
Açıklamaların ardından CHP'nin kampanya videosu yayınlandı ve videoda yer alan şarkı merak edildi. Şebnem Ferah'ın seslendirdiği 'Birileri Var' şarkı sözleri sosyal medyayı salladı.
Şebnem Ferah'ın OD albümünde yer alan Birileri Var şarkısının sözleri şöyle:
Sen hiç korkma, hiç utanma neysen öyle ol
Sen vazgeçme, kime küsme
Böyle masum kal
Birileri var, birileri var
Dünyanın çivisine, bugünün gerisine sahip çıkan
Birileri var, birileri var
Masumun nefesini koruyan birileri var
Yeter ki hep böyle kal
Ne bugünden, ne yarından
Ne de dünden kork
Bir varmışsın, bir yokmuşsun
Evvel yarın ol
Hâlâ birileri var, biriler var
Ruhunu, şerefini zalimin gölgesine satmayan
Birileri var, birileri var
Masumun nefesini koruyan birileri var
Yeter ki hep böyle kal