CHP'nin kampanya videosundaki şarkı merak edildi! Şebnem Ferah'ın şarkı sözleri gündem oldu

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı günlerdir merak ediliyordu. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de katılımıyla yapılan 6'lı masa toplantısı sonrası ittifakın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı.

Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda Millet İttifakı'nın diğer genel başkanları, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasının açıklandığı metinde ise İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanabileceği ifadesi yer aldı.

Açıklamaların ardından CHP'nin kampanya videosu yayınlandı ve videoda yer alan şarkı merak edildi. Şebnem Ferah'ın seslendirdiği 'Birileri Var' şarkı sözleri sosyal medyayı salladı.

BİRİLERİ VAR ŞARKI SÖZLERİ

Şebnem Ferah'ın OD albümünde yer alan Birileri Var şarkısının sözleri şöyle:

Sen hiç korkma, hiç utanma neysen öyle ol

Sen vazgeçme, kime küsme

Böyle masum kal

Birileri var, birileri var

Dünyanın çivisine, bugünün gerisine sahip çıkan

Birileri var, birileri var

Masumun nefesini koruyan birileri var

Yeter ki hep böyle kal

Ne bugünden, ne yarından

Ne de dünden kork

Bir varmışsın, bir yokmuşsun

Evvel yarın ol

Hâlâ birileri var, biriler var

Ruhunu, şerefini zalimin gölgesine satmayan

Birileri var, birileri var

Masumun nefesini koruyan birileri var

Yeter ki hep böyle kal



