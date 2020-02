CHP Ordu 37. Olağan İl Kongresi yapıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yereldeki başarımızı genelde de ortaya koyarak Millet İttifakı'nı iktidara getireceğiz." dedi.

Torun, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen CHP Ordu 37. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partililerle şimdiye kadar birçok kongrede birlikte olduklarını belirterek, bu kongrelerde partinin enerji topladığını ve yenilendiği söyledi.

Türkiye'de tek adam yönetimiyle karşı karşıya olduklarını, bu yapının kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırdığını öne süren Torun, "Bu yapı 'Sadece ben bilirim' anlayışı ile hareket ederek diyalogdan uzak, sayısal çoğunlukla hareket edip her alanı etkilemektedir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin vicdanında, bu milletin aklında her zaman demokrasi olacak, her zaman hukuk olacak, her zaman özgürlük olacak." diye konuştu.

Torun, vatandaşların Türkiye'nin bazı gerçekleriyle zaman zaman karşı karşıya kaldığını, çarşıya pazara çıkıldığında, bir ihtiyaç alınmaya çalışıldığında bunun ortaya çıktığını savundu.

- "Bilgiyle ve üreterek artık siyaset yapmak zorundayız"