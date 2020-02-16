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CHP Ordu 37. Olağan İl Kongresi yapıldı

ORDU HABERLERİ  | 16.02.2020 17:20 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Yereldeki başarımızı genelde de ortaya koyarak Millet İttifakı'nı iktidara getireceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yereldeki başarımızı genelde de ortaya koyarak Millet İttifakı'nı iktidara getireceğiz." dedi.

Torun, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen CHP Ordu 37. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partililerle şimdiye kadar birçok kongrede birlikte olduklarını belirterek, bu kongrelerde partinin enerji topladığını ve yenilendiği söyledi.

Türkiye'de tek adam yönetimiyle karşı karşıya olduklarını, bu yapının kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırdığını öne süren Torun, "Bu yapı 'Sadece ben bilirim' anlayışı ile hareket ederek diyalogdan uzak, sayısal çoğunlukla hareket edip her alanı etkilemektedir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin vicdanında, bu milletin aklında her zaman demokrasi olacak, her zaman hukuk olacak, her zaman özgürlük olacak." diye konuştu.

Torun, vatandaşların Türkiye'nin bazı gerçekleriyle zaman zaman karşı karşıya kaldığını, çarşıya pazara çıkıldığında, bir ihtiyaç alınmaya çalışıldığında bunun ortaya çıktığını savundu.

- "Bilgiyle ve üreterek artık siyaset yapmak zorundayız"

CHP'nin bu noktada üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu dile getiren Torun, şöyle devam etti:

"Eğer bu ülkenin kurucu partisiysek, her türlü zorluklara dayanarak bu günlere geldiysek şimdi de kurtarıcısı olmak zorundayız. Bu ülkeye kaybettiği değerleri kazandırmak zorundayız. Muhalefetimizi daha bilinçli ve halkımızın anlayacağı şekilde yapmak zorundayız. Bilgiyle ve üreterek artık siyaset yapmak zorundayız. Vatandaşımızı eğer ikna edeceksek, içinde bulunduğumuz durumu kendisine ifade edeceksek bunu mutlaka bilgiyle yapmak durumundayız. Bir vatandaşımızın yanına gittiğimizde onu anlamalı ve onun aynı dilde konuşmalıyız."

Torun, Türkiye'nin beş temel sorununun demokrasi-hukuk, eğitim, dış politika, toplumsal barış ve ekonomi olduğunu iddia ederek, CHP kadrolarının bütün bu sorunlara çözüm getireceğini, buna herkesin inanması gerektiğini söyledi.

Gelinen süreçte vatandaşların her şeyin farkında olduğunu belirten Torun, şöyle konuştu:

"Yaptığımız bütün anketlerde ve saha değerlendirmelerinde görülüyor ki bu iktidarın sonu geldi. Ama şu anda vatandaş bizi gözlüyor. Eğer biz onların karşısına birlik ve beraberlik içerisinde çıkarsak ve sorunların çözümüne katkıda bulunmak adına o projelerimizi ortaya koyarsak bu sorunu aşarız. Buna yürekten inanıyoruz. 31 Mart'ta başardık, 23 Haziran'da başardık. İnanıyoruz ki yapılacak ilk seçimde de başaracağız. Yereldeki başarımızı genelde de ortaya koyarak Millet İttifakı'nı iktidara getireceğiz."

Kongreye, CHP Parti Meclisi Üyesi Yunus Emre, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Saadet Partisi İl Başkanı Erkan Temiz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karagöz ve delegeler katıldı.

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CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Kongre Ordu

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