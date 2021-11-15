CHP Parti Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gücünü artıracak ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının adil bölüşümünü sağlayacak politikaların destekleyicisi ve uygulayıcısı olacağız." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 38. yıl dönümü kutladı. Öztrak, Dr. Fazıl Küçük'ü, Rauf Denktaş'ı, Kıbrıs davasına ömrünü adayan kahramanları, "Kıbrıs Fatihi" Bülent Ecevit'i ve dönemin Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı rahmetle ve saygıyla andı.

CHP olarak Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı çözüm bulunması amacıyla KKTC'nin ve Kıbrıslı Türklerin kazanılmış haklarını koruma ve iki toplumun siyasal eşitliğini sağlama hedeflerinin takipçisi olacaklarını belirten Öztrak, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gücünü artıracak ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının adil bölüşümünü sağlayacak politikaların destekleyicisi ve uygulayıcısı olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz ekonominin kitabını yazdık" ifadesini kullandığını dile getiren Öztrak, şöyle konuştu:

"Erdoğan'ın 'Kitabını yazdım' dediği ekonomide 17 milyon 921 bin yoksul var. Sofrasına iki günde bir, bir et, balık veya tavuk yemeğini koyamayan 30 milyon 538 bin yurttaşımız var. Borç taksitlerinden bunalan 42 milyon yurttaşımız var. Yılda bir hafta tatil yapacak parası olmayan 48 milyon 550 bin insanımız var. Erdoğan'ın yazdığı kitapta yüzde 20'ye dayanan tüketici enflasyonu var. Yüzde 46'yı aşan üretici enflasyonu var."

- "Artık gelirimiz, borçlarımıza yetmiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta sonu "Bugüne kadar sabit ücretli kardeşlerimizi, enflasyona ezdirmedik" dediğini belirten Öztrak, Erdoğan'ı, Strateji ve Bütçe Başkanlığının kitabının yalanladığını öne sürdü.

Kitabın isminin "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" olduğunu aktaran Öztrak, bunun 254. sayfasında memur maaşlarının 2017'de, 2018'de, 2020'de ve 2021'de enflasyonun altında kaldığını yazdığını savundu.

Net asgari ücretin 2 bin 826 lira, açlık sınırının 3 bin 93 lira, yoksulluk sınırının ise 10 bin 76 lira olduğunu ifade eden Öztrak, "Bir ekonomi yönetiminin başarısı çalışmak isteyenlere ne kadar iş verebildiğiyle, işsizliği ne kadar düşürdüğüyle ölçülür." dedi.

Öztrak, yapılan son araştırmaya göre 18-30 yaş arasındaki gençlerin yüzde 61'inin daha iyi yaşam için yurt dışına göç etmeyi planladığını, yüzde 56'sının "mevcut gelirimle geçinemiyorum", yüzde 31'inin "mevcut gelirimle kıt kanaat ancak geçiniyorum" ifadesini kullandığını kaydetti.

Faik Öztrak, "Bundan 18 yıl önce, devletin, ailelerin, şirketlerin ve finansal kuruluşların toplam borcu milli gelirimizin yüzde 95'i kadardı. Yani gelirimiz borca yetiyordu. Şimdi bu oran milli gelirimizin yüzde 153'üne ulaştı. Artık gelirimiz, borçlarımıza yetmiyor." dedi.

- "Çiftçilerimizin bu fiyatlarla tarlaya gübre atmaları mümkün değil"

Çiftçilerin yükselen gübre fiyatlarından şikayet ettiğini belirten Öztrak, "1 kilo üre gübresi 1 dolar olmuş. Çiftçi 500 dönüme 14 ton gübre atıyor. Daha 'Bismillah' deyip tarlaya gübre atarken 14 bin dolar masraf çıkıyor. Çiftçilerimizin bu fiyatlarla tarlaya gübre atmaları mümkün değil." diye konuştu.

Merkez Bankasının kasasının tek bir sente muhtaç olduğunu, bankanın döviz varlığının döviz borcuna yetmediğini savunan Öztrak, Merkez Bankasının kasasındaki dövizlerin 5 Kasım itibarıyla 35 milyar 176 milyon dolar açık verdiğini öne sürdü.

Türk lirasının mart ortasından bu yana dolara karşı yüzde 28 değer yitirdiğini dile getiren Öztrak, "Bize benzeyen ekonomiler arasında dolara karşı parası en fazla değer yitiren ülke bizim ülkemiz." dedi.

Bu yönetimin milletin de devletin de aleyhine çalıştığını iddia eden Öztrak, "Ama Erdoğan 'Her şey yolunda' diyor. Tek sorunu 50+1 barajıymış. Erdoğan 50+1 barajı düşürülsün ama bu ucube rejim kalsın istiyor. Ne yapalım? Sizi memnun etmek için barajı 30+1'e mi çekelim? Yoksa 20+1'e daha doğru mu olur buyuruyorsunuz?" şeklinde konuştu.

- "Bizim kiminle ittifak yaptığımız bellidir"

Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın 'CHP, HDP ile ittifak kurarsa biz olmayız' açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Öztrak, "Bizim kiminle ittifak yaptığımız bellidir. İttifakımızın adı da bellidir. Adı Millet İttifakı'dır. İttifakın liderleri de bu ittifakı güçlendirmek için ellerinden gelen her türlü çabayı göstermektedir." diye konuştu.

"Kırklareli Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'e 4 kadın çalışana taciz iddiasıyla 34 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Parti olarak bir yaptırım uygulanacak mı?" sorusuna Öztrak, "Konuyla ilgili olarak işleyen bir yargı süreci var. Mahkemeden çıkacak sonuca göre tabii ki gerekeni yapacağız." yanıtını verdi.

"3600 ek gösterge için Çalışma Bakanı 'Ocak ayında Meclis'te' dedi. Aynı toplantıda kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı sonunu işaret etti. EYT'de de aynısı olmuştu. 3600 ek gösterge ve EYT konusunda sürekli değişen takvim ve açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Öztrak, şu cevabı verdi:

"Çalışma Bakanı çıktı 3600 ek gösterge ocakta Meclis'e sunulacak' dedi. Herhalde ne dediğini biliyor. Ama sonra Erdoğan çıktı aynı toplantıda '2022 sonunda bu iş olacak' dedi. Bunlar acaba kabine toplantısında birbirleriyle konuşmuyorlar mı? Kabinenin başındaki başka bir şey söylüyor, bakanı da başka bir şey söylüyor. Aralarında akort, ayar yok. 2022 Ocak ayında Meclise sunulacak bir teklif 2022 sonuna neden kalsın? Anlaşılan Erdoğan bakanın verdiği tarihten rahatsız. Öyle görünüyor ki 3600 ek göstergeyi vermek de bize nasip olacak.

Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözmeyi sadece biz vadetmedik. Şu anda ittifakın küçük ortağı olan MHP de seçim meydanlarında bu sorunu çözeceğini bar bar bağırdı. Bunu seçim beyannamelerine de yazdı. Ama görüyoruz ki bu vaadini yerine getirmek için hiçbir çaba göstermiyor. Aslında bu soru sorulacaksa önce hükümette olan Cumhur İttifakı'nın küçük ortağına sorulmalıdır. Meclis'e seçimde vadettikleri doğrultuda bir teklifi hemen getirsinler emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili biz de hemen destekleyelim."

Öztrak, "Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin son günlerdeki çıkışı 'Biz iktidara ortak değiliz' şeklinde. Siz bu söylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Şu anda ülkemizde hükümet eden Cumhur İttifakı. Bu ucube rejimin müellifi de büyük ölçüde Sayın Bahçeli. Saraydan gelen tüm tekliflerin altına Meclis'te imzayı basan da kendileri. Şimdi anlaşılan rahatsızlar ki dört koldan 'Biz hükümet ortağı değiliz' diyorlar. Hükümetin günahlarından kaçmaya çalışıyorlar. Hiç kimse attığı imzanın ya da yaptıklarının sorumluluğundan kaçamaz." yanıtını verdi.

"Lütfü Türkkan için bir disiplin süreci yürütülmeli mi? Parti olarak sizin görüşünüz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, "Biz bu konuyla ilgili görüşlerimizi daha önce açıklamıştık. Artık başka bir partinin iç işleyişiyle ilgili konularda yorum yapmamayı tercih ediyoruz." dedi.

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'Geçmişte partimizin de hataları oldu. Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım.' dedi. AK Parti'li bazı isimler bu ifadeyi 'Siyaset dilinin dinselleştirilmesi tehlikeli' diyerek eleştirdi. Bu eleştiriye yanıtınız nedir?" sorusuna Öztrak, "Genel Başkanımızın helalleşme konusundaki açıklaması son derece net. Yani bu açıklamayı kalkıp 'dinselleşme' falan gibi yorumlayanlara da Allah akıl fikir versin." yanıtını verdi.



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