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CHP'li Ağbaba, devletin akaryakıtta ÖTV ve KDV'den feragat etmesini istedi

09.03.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Ağbaba, devletin akaryakıtta ÖTV ve KDV'den feragat etmesini istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, akaryakıt fiyatlarındaki artışa ilişkin, "Buradan çağrı yapıyoruz; devletin ÖTV ve KDV'den feragat ederek, tüketicinin hiç olmazsa yükünü azaltması gerekiyor." dedi.

Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ayçiçek yağına ve diğer ürünlere zam gelmesinin sebebinin "stokçuluk" gibi gösterilmeye çalışıldığını savunan Ağbaba, şöyle konuştu:

"Sebep ne stokçuluk, ne patlıcan, ne domates. Sebep ekonomi yönetimi, kötü ekonomi yönetimi. Sen elektriğe yüzde 127 zam yaparsan, dolar 3 katına çıkmış ise akaryakıt fiyatları sonbahardan bugüne 3 katı geçmiş, 'sebep stokçuluk' diyorsun. Enflasyon TÜİK'in rakamlarına göre yüzde 55. 'Sebep stokçuluk' diyorsun. Maydanoz olmuş 5 lira, domatese bak, salatalığa bak, fiyatı artmayan ürün yok, ekmeğe bak, una bak, şekere bak, fiyatı artmayan ürün yok. 'Stok' diyorsun. Mazot fiyatının artmasının sebebi de acaba akaryakıt bayileri mi? Acaba onlar da mı stok yapıyor? Son zamların ardından 60 litrelik bir depodaki vergi payı 342 liraya kadar çıktı. Buradan çağrı yapıyoruz; devletin ÖTV ve KDV'den feragat ederek, tüketicinin hiç olmazsa yükünü azaltması gerekiyor."

Veli Ağbaba, özellikle taşımalı sistemle eğitim verilen okullara öğrenci taşıyan servislerin akaryakıt zamlarıyla ciddi sıkıntı yaşadığını, kontak kapatılması halinde öğrencilerin mağdur olacağını, Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda tedbir alması gerektiğini kaydetti.

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