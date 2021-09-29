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CHP'li Ağbaba'nın annesinin cenazesi Malatya'da toprağa verildi

29.09.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Ağbaba'nın annesinin cenazesi Malatya'da toprağa verildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dün hayatını kaybeden annesi Elif Ağbaba (88), son yolculuğuna uğurlandı.

Malatya Şehir Mezarlığı'nda yapılan cenaze törenine, Veli Ağbaba, babası Hüseyin Ağbaba ve aile fertleri ile Malatya Vali Vekili Mustafa Şahin, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP Grup başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay, CHP Genel Başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Ali Öztunç, Seyit Torun, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Veli Ağbaba'nın babası Hüseyin Ağbaba'nın, güçlükle ayakta durabildiği gözlendi.

Elif Ağbaba'nın cenazesi, kılınan namazın ve helallik alınmasının ardından toprağa verildi.

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