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CHP'li Akın: "Elektrik faturalarından TRT payı kaldırılmalı, KDV oranı düşürülmeli"

27.09.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Akın: "Elektrik faturalarından TRT payı kaldırılmalı, KDV oranı düşürülmeli"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yeni yasama yılının başlamasıyla elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılması ve KDV oranının düşürülmesi yönünde acil düzenleme yapılmasını istedi.

Akın, yazılı açıklamasında, son 3 yılda elektrik ve doğal gaza gelen zamları eleştirerek, fahiş faturalara yönelik denetim yapılması gerektiğini dile getirdi.

İktidarın beş zincir markete yönelik fahiş fiyat denetimi başlattığını hatırlatan Akın, "Fiyat artışlarının, yanlış ekonomi politikası nedeniyle yaşandığı, geçen hafta Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararıyla bir kez daha anlaşılmıştır. Enerjiye yapılacak zam, bütün sektörlerin maliyetlerini artıracağı için temel gıda ürünlerinin fiyatlarını da yükseltecektir. Enerjiye yapılacak zammın yaratacağı domino etkisi, enflasyonu daha da yükseltecektir." ifadesini kullandı.

Akın, iktidarın fahiş fatura fiyatlarının düşürülmesi için somut bir adım atmadığını öne sürerek, "Tam tersine iktidarın, şirketlerin zam taleplerini değerlendirdiği, kamuoyuna yansımıştır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kış gelmeden saray iktidarı ve elektrik şirketleri oturup bu fatura işini konuşsunlar' uyarısına karşın iktidar vatandaşın değil, şirketlerin yanında yer almayı tercih etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların enerji faturalarını ödemekte zorlandığını, her ay yüz binlerce hanenin elektrik ve doğal gazının kesildiğini iddia eden Akın, şunları kaydetti:

"İktidar elektrik faturasını ödeyemediği için 2,1 milyon haneye yardım yapıldığını da itiraf etmiştir. Bu kapsamda, yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte elektrik faturalarına yüzde 2 oranında yansıtılan TRT payının kaldırılması ve KDV oranının düşürülmesi yönünde acilen düzenleme yapılmalıdır. Vatandaşın faturasını düşürmesini sağlayacak bu düzenlemelerle ilgili pek çok kanun teklifimiz parlamentoda beklemektedir."

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