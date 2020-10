CHP’li İl Başkanları’ndan 81 ilde ortak basın açıklaması

CHP İl Başkanları, farklı alanlarda hizmet veren esnafın sorunlarıyla ilgili çözüm önerilerine ilişkin 81 ilde ortak basın açıklaması yaptı. Başkanlar, CHP’nin esnaf sorunlarının çözümü için ortaya koyduğu paketi gündeme taşıdılar.

Erzincan’da Cumhuriyet meydanında yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Ülkemiz ağır bir salgın sürecinden geçmektedir. Tüm yurttaşlar bu süreçten olumsuz etkilenirken en ciddi sıkıntıyı yaşayan kesimlerin başında esnaflarımız gelmektedir. Salgın döneminde 700 bin esnaf dükkânını kapatırken iktidar, sosyal devlet olarak esnafa karşılıksız olarak tek kuruş yardımda bulunmamıştır. Bu süreçte dükkânını kapatan esnafın her türlü vergi, stopaj, sigorta, kira ve faturalarının devlet tarafından karşılanması taleplerimiz, borç içinde yüzen esnafın krediye rahat ulaşabilmesi için sicil affı çıkarılması önerimiz iktidar tarafından gündeme alınmamıştır.

“Esnafın dayanacak gücü kalmadı”

Esnafımız her geçen gün kötüleşen ekonomik koşullar altında ezilirken artık dayanacak gücü kalmamıştır. Ülkenin dört bir yanından her gün yüzlerce esnafın kepenk kapattığı, siftah yapmadan günü bitirdiği haberlerinin yanı sıra bir de borçlarını ödeyemediği, ailesini geçindiremediği için intihar eden esnaflar ya da tezgâhına el konulduğu için kendini yakan güvencesiz seyyar satıcı haberleri gelmektedir.

TÜİK’in verilerine göre 2 milyon 616 bin esnafımız varken, bu yıl hem pandeminin hem de yaşanan ekonomik krizin etkisi ile 335 bin esnafı kepenk kapatmak zorunda kalmıştır. Geçtiğimiz Haziran ayında 7 bin 222 işyeri kapanırken, bu rakam son 5 yılın bütün Haziran aylarındaki en yüksek veri olarak kayıtlara geçmiş durumdadır.

Esnafla beraber esnaf sayılan ama dükkanı olmayan pazarcılar, 500 bin kağıt toplayıcısı, 30 bin simitçi, 10 bin çiçekçi, 6 milyon kişi sokaklardan, 1 milyon gündelikçi ise temizlikten geçimini sağlarken, bu emekçiler de hükümet tarafından hep görmezden gelinmiştir.

İktidar bugüne kadar esnafın bir tek derdine çare üretmemiştir. Esnafa sadece faizle kredi verilmiş, verilen kredilerin üzerine faiz eklenerek 3 ay süreyle ertelenmiştir. Tüm bu olumsuz tablo yetmezmiş gibi açlık ve yoksullukla karşı karşıya kalan, gıda paketlerine muhtaç hale gelen esnafa IBAN numarası gönderip para istenmiştir.

“Bu paradan esnafa 1 kuruş yardım yapılmamıştır”

Saray hükümeti 8 ayda 510 milyar 418 milyon vergi toplamıştır. 26 milyar 400 milyon lira yurt dışından borç almış, Merkez Bankası’nın 44 milyar 460 milyon liralık karın’ hazineye transfer etmiş, Merkez Bankası’na 66 milyar liralık kağıt para bastırmıştır. Merkez Bankası’nın kasasındaki 73 milyar 878 milyon dolarlık döviz’ de satarak onu da kullanmıştır. Saray Hükümeti’nin, 2020 yılı ilk 8 ayında kullandığı para 1 trilyon 576 milyar 748 milyon liradır. Bu paradan esnafa 1 kuruş yardım yapılmamıştır.

İktidar bu 8 aylık süreçte tefecilere 91 milyar 614 milyon lira faiz öderken kendi esnafına karşılıksız yardımda bulunmamış, üstelik esnafın borcuna yeni faizler eklemiştir.

Bu kara günde esnafımız çaresiz ve yalnız değildir. Esnafımızın her türlü derdi ve sorunu için Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Genel Başkanımızın 6 Ekim Salı günü grup toplantısında dile getirdiği "Esnafımız için 17 Talep" başlıklı önerimizi kez daha seslendiriyoruz;

1-Acilen bir Esnaf Bakanlığı kurulmalıdır.

2-Esnafımız için sicil affı çıkarılmalıdır.

3-Esnafımızın kullandığı krediler, faizsiz ve ödeme gücüne göre taksitlendirilmelidir.

4-Kiralarda stopaj kaldırılmalıdır.

5-Zincir mağazalar ve AVM’ler için düzenleme yapılmalıdır. AVM’ler haftanın bir günü kapanmalıdır.

6-Esnafın sosyal güvenlik primleri, işyerlerinin kapalı olduğu dönemde Hazine tarafından karşılanmalıdır.

7-Esnafa salgın sürecinde haksız-insafsız cezalar yazılmamalıdır.

8-Devlet esnafa olan borçlarını ödemelidir.

9-Hijyen koşullarının sağlanması şartıyla kahvehanelerde oyunlara izin verilmelidir.

10-Küçük esnafımızın yanında çalışanların, kısa çalışma ödeneği ile ilgili yaşadığı sorunlar giderilmelidir.

11-Kamu kurumları, işyerleri kapalı olduğu sürece kiracısı olan esnafımızdan kira almamalıdır.

12-Ertelenen vergi ve sigorta primleri için salgın sonrasında yeniden yapılandırma olanağı getirilmelidir.

13-Esnafımıza yönelik icra işlemleri durdurulmalıdır.

14-Okul kantinlerinden bir yıl süreyle kira alınmamalıdır.

15-Servis işletmecilerinden alınan teminat mektupları iptal edilmelidir.

16-Altı milyon sokak esnafımız kayıt içine alınmalı ve güvenceye kavuşturulmalıdır.

17-Pandemi boyunca zarara uğrayan esnafa kira desteği sağlanmalıdır.

İçinden geçtiğimiz pandemi süreci sosyal devletin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Başta esnaflarımız olmak üzere salgının olumsuz etkilediği tüm kesimlere en kısa sürede gerekli destek sunulmalıdır.

İktidarın yapması gerekenler çözüm önerilerimizde sıralanmıştır. Bu öneriler dikkate alınarak esnaflarımızın sorunları giderilmelidir. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ifade ettiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün garibanların, işsizlerin, emekçilerin, esnafın sözcüsü olmaya devam edeceğiz.”