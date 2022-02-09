YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. CHP'li Öztunç, Kahramanmaraş'ta gündemi değerlendirdi:

CHP'li Öztunç, Kahramanmaraş'ta gündemi değerlendirdi:

09.02.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"100 liralık elektrik faturası oldu 250 lira. Bu zamların hepsi zulümdür. Sandığı bekliyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "100 liralık elektrik faturası oldu 250 lira. Bu zamların hepsi zulümdür. Sandığı bekliyoruz." dedi.

Öztunç, Kahramanmaraş'ta partililerin katılımıyla Trabzon Bulvarı'nda yaptığı basın açıklamasında, elektrik ve doğal gaz faturalarında ciddi zamların olduğunu söyledi.

Döviz kurunun düşmesine rağmen zamların devam ettiğini anlatan Öztunç, şunları kaydetti:

"Doları 13'e düşürdüler, zam devam ediyor. Dolar 13'e düştüğünde, davul çaldırıp halay çektirenler, ne oldu? Dolar düştü ama doğal gazın, elektriğin ve benzinin fiyatı artıyor. Vatandaşlarımızın sağduyulu olmalarını istiyoruz. Elbet bugünler geçecek. 100 liralık elektrik faturası oldu 250 lira. Bu zamların hepsi zulümdür. Sandığı bekliyoruz. Sandık gelsin, gereğini tüm Türkiye'de vatandaşlarımız sandıkta yapacak."

Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta Önsen, Kurtlar ve Yeşilyurt mahallelerinde imar uygulaması yapıldığını hatırlatarak, uygulama üzerinden birilerinin rant elde etmeye çalıştığını iddia etti. Bu konuyla ilgili olarak, kentteki bazı belediye başkanlarına seslenen Öztunç, "Eğer bu işi durdurmazsanız bir şekilde Kurtlar, Önsen ve Yeşilyurt halkıyla bir araya gelip, bu işi kanun ne diyorsa o şekilde çözemezseniz, bilesiniz haftaya Meclis'te konuşurum. Bu mahallelere bütün ulusal basını getiririm, oradan canlı yayınlar yaparım." diye konuştu.

Öztunç, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluş günü olan 12 Şubat'ta parti olarak sahada olacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:
Yalova'da kediyi tekmeleyen çocuk hakkında 5 yıla kadar hapis istemiYalova'da kediyi tekmeleyen çocuk hakkında 5 yıla kadar hapis istemi
Balayını erteleyip milli takım kampına katıldılarBalayını erteleyip milli takım kampına katıldılar
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş CHP

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 11 Şubat Cuma

İmsak
05:58
Sabah
07:20
Öğle
12:51
İkindi
15:47
Akşam
18:13
Yatsı
19:30
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Türkiye’de insanlar en çok bunlardan korkuyor!

Türkiye’de insanlar en çok bunlardan korkuyor!

Felç geçiren insanları ayağa kaldıran tedavi

Felç geçiren insanları ayağa kaldıran tedavi

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Yeme güçlüğü çekenler dikkat! Tanı konulması yıllar sürüyor…

Yeme güçlüğü çekenler dikkat! Tanı konulması yıllar sürüyor…

Karın yağlarını cayır cayır yakıyor! 2 tane yemeniz yeterli

Karın yağlarını cayır cayır yakıyor! 2 tane yemeniz yeterli

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.