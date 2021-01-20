CHP'li Veli Ağbaba: "Konut işçilerinin mutlaka meslek tanımı olmalı"

Gündemlerinde apartman görevlilerinin, işsizlerin, yoksulların ve kuyruğa giren insanların bulunduğunu dile getiren Ağbaba, CHP'nin apartman görevlilerinin örgütlenmeleri için gerekli desteği vereceğini kaydetti.

Ağbaba, apartman görevlilerinin iş tanımının bulunmadığını ve salgın döneminde risk altında olduklarını ifade etti.

Ağbaba, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve beraberindeki heyetle Konut Görevlileri Sendikası (Konut-Sen) Genel Başkanı Uğur Gözel'i ziyaret etti.

- "Apartman görevlisinin meslek standardı yok"

Konut-Sen Genel Başkanı Gözel de apartmanların tüzel kişilik olmaması ve denetlenmemesinin apartman görevlileri ile yöneticileri karşı karşıya getirdiğini söyledi.

Gözel, "Apartman görevlisinin meslek olarak standardı ve iş tanımı yok. Dolayısıyla her türlü iş yaptırılmaya çalışılıyor. Birçok iş kolunu anlamaya zorlanıyorlar, anlamayanlar kapı dışarı ediliyor." diye konuştu.

Apartman görevlilerinin ayrı şart ve koşulda çalıştığını vurgulayan Gözel, bütün apartman görevlilerini tek çatı altında toplamayı amaçladıklarına değinerek, "Apartman görevlileri için özel bir kanun çıkarılırsa arkadaşlarımız gereken şartlarda savunulabilir, çalıştığı yerde kendilerini güvende hissedebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

