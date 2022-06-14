CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan açıklama:

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Çizgim hiç değişmedi, bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisinin üvey değil öz evladıyım." açıklamasında bulundu.

Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü, bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir antiemperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi, bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisinin üvey değil, öz evladıyım." ifadelerine yer verdi.

