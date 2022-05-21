Chris Brown'dan doğum yapan eski aşkı Rihanna'ya kutlama!

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan Rihanna, geçtiğimiz aylarda hamilelik sürecini Extra'ya anlatmıştı. Bu dönemin göründüğü gibi rahat geçmediğini anlatan Barbadoslu şarkıcı, normal olmayan aşermeler ve inanılmaz bir yorgunluk yaşadığını belirtmişti.

"AŞIRI YORGUN HİSSEDİYORUM"

Rihanna, kendini nasıl hissettiği sorulunca, "Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana 'şu an uyuman gerekiyor' diyor" demişti.



