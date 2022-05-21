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Chris Brown'dan doğum yapan eski aşkı Rihanna'ya kutlama!

21.05.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir ASAP Rocky ile aşk yaşayan ve ocak ayında bebek beklediğini duyuran Rihanna, hamilelik sürecinde giyim tarzı ve açıklamalarıyla adından söz ettirmişti. 13 Mayıs günü doğum yaptığı öğrenilen ünlü şarkıcıyı tebrik edenlerden biri de olaylı şekilde ayrıldığı eski sevgilisi Chris Brown oldu. Ünlü ismin bu hamlesi, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Chris Brown'dan doğum yapan eski aşkı Rihanna'ya kutlama!

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan Rihanna, geçtiğimiz aylarda hamilelik sürecini Extra'ya anlatmıştı. Bu dönemin göründüğü gibi rahat geçmediğini anlatan Barbadoslu şarkıcı, normal olmayan aşermeler ve inanılmaz bir yorgunluk yaşadığını belirtmişti.

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"AŞIRI YORGUN HİSSEDİYORUM"

Rihanna, kendini nasıl hissettiği sorulunca, "Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana 'şu an uyuman gerekiyor' diyor" demişti.


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Rihanna
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