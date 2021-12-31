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Chris Hemsworth'tan kar banyosu paylaşımı

31.12.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Thor'un yıldızı Chris Hemsworth, ailesi ve dostlarıyla kayak tatiline çıktı. Eğlenceli kareleri takipçileriyle de paylaşan Hemsworth, tişörtünü çıkarıp bir arkadaşıyla karların üstünde poz verdi.

Chris Hemsworth'tan kar banyosu paylaşımı

2011 yılından beri Marvel filmlerinde 'Thor' karakterini canlandıran ünlü aktör Chris Hemsworth, Noel tatilini ailesi ve dostlarıyla kayak yaparak değerlendiriyor.

KAR BANYOSU

Keyifli anlarını Instagram hesabından da yayınlayan Hemsworth, son paylaşımında bir arkadaşıyla tişörtünü çıkarıp karların üstüne uzandı.

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Ünlü isim, gözlerini kapatmış ve meditasyon yapar gibi göründüğü fotoğrafına, "Buz banyosu eski haber. 2022’de hep kar banyosu." notunu düştü.

Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören 38 yaşındaki oyuncuya, "Bu acı verici görünüyor." ve "Biz de burada üşüdük." yorumları yapıldı.

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