25 Mart Salı (Bu akşam) hangi diziler var? Atv, Kanal D, Star TV, Show TV, Now TV, TV8 yayın akışı listesi

18 Mart 2025 Salı akşamı televizyonda hangi programların, yarışmaların ve dizilerin olduğu merak ediliyor. Bu akşam yine birbirinden iddialı yapımlar izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik...
Bu akşam saat 20:00'da Atv'de Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
Kanal D ekranlarında ise saat 20:00'da Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünü paylaştığı 'Eşref Rüya' dizisi tekrar bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.
Star Tv'de saat 20:00'da Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün kadrosunda yer aldığı Kral Kaybederse yeni bölümüyle ekranda olacak.
Show Tv'de saat 20:00'da başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Now Tv ekranlarında ise saat 20:00'da Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:45 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Can Borcu
03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Eşref Rüya
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
22:45 Eşref Rüya
01:30 Arka Sokaklar
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:15 Sahipsizler
02:30 Sefirin Kızı
04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:30 Kiralık Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Kızılcık Şerbeti
04:45 Siyah Kalp
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
22:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
01:45 Şahane Hayatım
04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:00 Bay Yanlış
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
06:30 Vuslat
10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
14:30 Vefa Sultan
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ramazan Sevinci
19:40 Ana Haber
20:05 İddiaların Aksine
20:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Vefa Sultan
01:25 Yerli Dizi
02:20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
03:55 Sahur Bereketi
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