25 Mart Salı (Bu akşam) hangi diziler var? Atv, Kanal D, Star TV, Show TV, Now TV, TV8 yayın akışı listesi

18 Mart 2025 Salı akşamı televizyonda hangi programların, yarışmaların ve dizilerin olduğu merak ediliyor. Bu akşam yine birbirinden iddialı yapımlar izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam saat 20:00'da Atv'de Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Kanal D ekranlarında ise saat 20:00'da Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünü paylaştığı 'Eşref Rüya' dizisi tekrar bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

Star Tv'de saat 20:00'da Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün kadrosunda yer aldığı Kral Kaybederse yeni bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de saat 20:00'da başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Now Tv ekranlarında ise saat 20:00'da Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

25 MART 2025 YAYIN AKIŞI REHBERİ:

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:45 atv Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Can Borcu

03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Eşref Rüya

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

22:45 Eşref Rüya

01:30 Arka Sokaklar

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

00:15 Sahipsizler

02:30 Sefirin Kızı

04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:30 Kiralık Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Kızılcık Şerbeti

04:45 Siyah Kalp

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

22:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

01:45 Şahane Hayatım

04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

06:00 Bay Yanlış

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

06:30 Vuslat

10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

14:30 Vefa Sultan

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:40 Ana Haber

20:05 İddiaların Aksine

20:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Vefa Sultan

01:25 Yerli Dizi

02:20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

03:55 Sahur Bereketi