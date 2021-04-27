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Christian Bale’li American Psycho dizi oluyor

27.04.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000 yılında yayınlanmasıyla büyük olay olan American Psycho dizi oluyor. Başrolünü o dönem Christian Bale’in üstlendiği dizinin başrolünü kimin üstleneceği belirsizliğini koruyor.

Christian Bale’li American Psycho dizi oluyor

Yayınlandığı 2000 yılına damga vuran American Psycho, bu sefer dizi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Birçok tartışmaya yol açan popüler film American Psycho'nun Lionsgate tarafından geliştirilen bir dizisi duyuruldu.

LİONSGATE BAŞKANI DUYURDU

Bret Easton Ellis'in 1991 yılında yazdığı aynı isimli kitaptan uyarlanan American Psycho filmi hem kitap ile hem de film ile büyük tartışmalara yol açmıştı. Lionsgate Televizyonu başkanı Kevin Beggs'in açıkladığına göre kitaba ve filme dayanan bir American Psycho dizisi şu an geliştirilme aşamasında.

AYRINTILAR HENÜZ BELLİ DEĞİL

Dizide yine ana karakter Patrick Bateman olacak ancak Christian Bale'in oynayıp oynamayacağı belli değil. Büyük bir ihtimalle Oscar ödüllü aktör dizide rol almayacak. Diziyle ilgili detaylar henüz açıklanmadı. American Psycho’nun yönetmenliğini ve senaristliğini ise Mary Harron üstleniyordu. Oyuncu kadrosunda ise Christian Bale, Justin Theroux, Josh Lucas, Jared Leto ve Willem Dafoe bulunuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Christian Bale Willem Dafoe
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