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Christian Benteke'nin sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı

03.06.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Belçikalı futbolcu Christian Benteke ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon sonunda Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren yıldız golcünün, Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırada yer aldığı iddia edilmişti.

Christian Benteke'nin sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı

Crystal Palace Kulübü, 30 yaşındaki santrfor Christian Benteke'nin sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

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Benteke, 2016'da Liverpool'dan 28 milyon Sterlin bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Türk kulüplerinin de ilgilendiği iddia edilen tecrübeli futbolcu, geçen sezon Crystal Palace formasıyla Premier Lig'de çıktığı 30 maçta 10 gol atmıştı.

FENERBAHÇE İDDİASI

Sezon sonunda bonservisi elinde olan Christian Benteke'nin transferinde Fenerbahçe'nin ısrarcı olacağı belirtilmişti. Sarı lacivertli yönetimin golcü ismi ikna etmeye çalışacağı iddia edilmişti.

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Belçika'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) kadrosunda da bulunan Benteke, milli takım kariyerinde ise 39 karşılaşmada 16 gol kaydetti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: REUTERS


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